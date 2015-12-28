У справі Корбана розглядають відвід судді

Про це у Facebook повідомила голова прес-служби УКРОПу Євгенія Кравчук.

Розглядає заяву суддя Оксана Бірса.

Адвокат Олексій Шевчук просить суд перевірити повноваження захисників та сторони обвинувачення.

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Як повідомляв УНІАН, захист лідера партії "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" Геннадія Корбана зачитав відвід судді Дніпровського районного суду міста Києва Миколі Чаусу. Суддя Чаус сказав, що суд ухвалив провести негайний автоматичний розподіл у зв'язку з поданою заявою.

Нагадаємо, за словами адвоката Олексія Шевчука, суддя Микола Чаус, який наразі розглядає справу Корбана, є фігурантом дисциплінарного провадження і щодо нього є рекомендація до звільнення за порушення присяги.