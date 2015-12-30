Адвокат Томчук спростувала "розмову" з Денисенком і заявила, що ГПУ зізналася у незаконному прослуховуванні правозахисників

Брифінг 30 грудня з демонстрацією нібито "доказів" злочинів Геннадія Корбана став "дном", якого могла досягти ГПУ.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявила адвокат Оксана Томчук, яка захищала політика до того, як йому надали державного адвоката.

«Тому що це сюр, панове. Сюр, який вже всі оцінили. Сюр, який вже живе своїм життям. Сюр, який виконує свою функцію, – відкрити і показати справжню ситуацію в країні», – написала Оксана Томчук.

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Правозахисниця нагадала, що спочатку ГПУ змонтувала фальшиве відео з гучними епізодами начебто «справи Корбана», до яких політик не має жодного стосунку, – від захоплення «конвертів» Сергія Думчева до подій на Одещині, далі ГПУ демонструвала суспільству якісь невідомі автомати, мільярди, пістолети, а наостанок – плівки «в стилі Мельниченка», начебто «чорну бухгалтерію» і нібито розмови про невідомого заступника міністра. Адвокат також зазначила, що всі ці факти щедро перемішуються з витоками інформації про обшуки і арешти адвокатів, зокрема Андрія Богдана, який, до речі, є першим у черзі на отримання депутатського мандату за списком партії БПП.

Оксана Томчук нагадала, що наразі кримінальне провадження щодо Геннадія Корбана перебуває на стадії досудового розслідування, тобто такій, коли слідство здобуває докази, при цьому зброя, гроші та псевдо-докази з фільму, раніше знятого ГПУ, відсутні в матеріалах справи.

«Чорна-пречорна» бухгалтерія, яка сама по собі ніяк не є доказом і свідчить про те, що Корбан платив Корбану, в Геннадія теж не вилучалась. Андрій Денисенко (нині –нардеп, з яким, відповідно до оприлюдненого сьогодні «запису» телефонної розмови, наданого ГПУ, начебто спілкувалася Оксана Томчук щодо того, як чинити з Сергієм Рудиком, колишнім головою Державного земельного агентства. – Ред) як відомий соціопат років надцять не спілкується телефонами. Ні з ким, за дуже рідкісним винятком. Він завжди пише смс, бо знає, що його незаконно прослуховують майже все життя як неблагонадійного», – зазначила Томчук, підкресливши при цьому, що зазвичай теж не дає вказівок «пакувати міністрів» і вже точно знає, яку посаду обіймав Рудик.

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Водночас, наголосила адвокат, прокуратура щиро заявляє про незаконне прослуховування правозахисників, відкрито фальшує докази та не соромлячись керує суддею Дніпровського районного суду Києва Миколою Чаусом, який у цей час розглядає клопотання щодо ще двох свідків у «справі Корбана» і прямо анонсує відмову в апеляції.

«І від тієї ситуації невесело нікому. Але ж влада не врахувала одного – з нами бог і Україна. А це означає, що ми вже перемогли», – підсумувала Томчук.