СБУ заборонила в’їзд в Україну віце-прем’єру Росії Рогозіну

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит видання "Апостроф"." На підставі ст. 16 закону "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" депутатові Європарламенту Янушу Корвіну-Мікке і громадянинові Росії Дмитрові Рогозіну заборонений в’їзд на територію України", – йдеться у документі.

Читайте такожДержкіно заборонило до показу в Україні ще 5 російських серіалів

У грудні євродепутат від Польщі Януш Корвін-Мікке відвідав анексований Крим.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство культури цьогоріч склало на підставі звернень РНБО, СБУ, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Наразі у списку було 83 прізвищ.