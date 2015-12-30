СБУ заборонила в’їзд в Україну віце-прем’єру Росії Рогозіну
17:52, 30 грудня 2015Політика
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Служба безпеки України заборонила в’їзд на територію держави віце-прем’єру Росії Дмитру Рогозіну.
Рогозіну заборонено в'їзд до України / УНІАН
Про це йдеться у відповіді СБУ на запит видання "Апостроф"." На підставі ст. 16 закону "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" депутатові Європарламенту Янушу Корвіну-Мікке і громадянинові Росії Дмитрові Рогозіну заборонений в’їзд на територію України", – йдеться у документі.
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У грудні євродепутат від Польщі Януш Корвін-Мікке відвідав анексований Крим.
Як повідомляв УНІАН, Міністерство культури цьогоріч склало на підставі звернень РНБО, СБУ, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Наразі у списку було 83 прізвищ.
Апостроф
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