У Києві генсеку НАТО показали середній палець (фоторепортаж)

На Майдані Незалежності Києва встановлено близько десятка наметів протестувальників проти вступу України до НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, червоні намети з символікою Комуністичної партії України встановлено вздовж Хрещатика біля Головпоштамту. На наметах також укріплені прапори ПСПУ та різноманітні лозунги і карикатури з критикою чинної української та американської влади та вимоги відмовитись від вступу до НАТО.

Біля наметів перебуває не більше сотні осіб - учасників акції.

Близько 13.50 з вулиця Інститутської через Хрещатик в бік Михайлівської площі пройшла колона, у якій йшло близько півтисячі протестувальників проти вступу до НАТО.

В колоні тримали антинатівські лозунги (“Я, мама, тато – проти НАТО!”) прапори Прогресивної соціалістичної партії України, Комуністичної партії України, партії “Руський блок”, був також триколор Російської Федерації.

Учасники колони також вигукували антинатівські лозунги. Однак, люди, що стояли вздовж вулиці Інститутської і біля Будинку профспілок були або байдужі до того, що відбувається, або переважно несхвально висловлювались в бік протестувальників.

На запитання журналіста УНІАН, куди планує йти колона, одна з учасниць літнього віку відповіла, що вони просто ходять вулицями і протестують.

Під час проходження колони рух на Інститутській та біля Будинку профспілок був призупинений, але вже зараз його відновлено. Руху машин на Хрещатику сьогодні також немає, лише вздовж Головпоштамту стоять 11 вантажних машин, які забирають обладнання сцени після концерту Пола МАККАРТНІ.

Фото Олександра Синиці / УНІАН