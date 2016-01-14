Порошенко сподівається, що Мінська-3 не буде
17:33, 14 січня 2016Політика
331 0
За словами президента, Мінським домовленостям зараз потрібна нова дорожня карта.
Петро Порошенко сподівається, що "Мінська-3" не буде / УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави Петро Порошенко сказав на своїй першій у 2016 році прес-конференції.
Читайте такожРеакцією на невиконання Росією Мінських угод буде посилення санкцій - Порошенко
"Давайте ми припинимо будь-які інсинуації щодо Мінська-3. Його не існує, і я сподіваюсь - не буде існувати. Єдине, що зараз потребують Мінські домовленості - це нової дорожньої карти, нових дат, коли сторони беруть на себе зобов'язання імплементувати усі без виключення пункти Мінських угод до конкретної дати, і у відповідній послідовності", - наголосив Порошенко.
Читайте такожПорошенко розповів про зустріч з представником РФ у контактній групі Гризловим
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter