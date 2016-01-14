Порошенко сподівається, що Мінська-3 не буде

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави Петро Порошенко сказав на своїй першій у 2016 році прес-конференції.

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"Давайте ми припинимо будь-які інсинуації щодо Мінська-3. Його не існує, і я сподіваюсь - не буде існувати. Єдине, що зараз потребують Мінські домовленості - це нової дорожньої карти, нових дат, коли сторони беруть на себе зобов'язання імплементувати усі без виключення пункти Мінських угод до конкретної дати, і у відповідній послідовності", - наголосив Порошенко.

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