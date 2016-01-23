Зміни до Конституції виключають прийняття законів про "особливий статус" будь-яких областей - Порошенко
16:31, 23 січня 2016Політика
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Децентралізація і конституційні зміни виключають ухвалення законів про «особливий статус» будь-яких областей.
Конституційні зміни позбавляють від всякої думки про створення законів про "особливий статус" \ УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив на Конференції представників органів місцевого самоврядування – членів Асоціації міст України сьогодні у Києві.
Читайте такожПорошенко: "чорної кішки федералізації" у змінах до Конституції щодо децентралізації влади немає«Децентралізація та конституційні зміни, навпаки, позбавляють будь-якої думки про утворення законів про "особливий статус" тих чи інших міст, областей та територій», - сказав він.
«Навпаки, ці конституційні можливості з Конституції прибираються, і це цілком виправдано», - додав Порошенко.
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