Зміни до Конституції виключають прийняття законів про "особливий статус" будь-яких областей - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив на Конференції представників органів місцевого самоврядування – членів Асоціації міст України сьогодні у Києві.

Читайте такожПорошенко: "чорної кішки федералізації" у змінах до Конституції щодо децентралізації влади немає«Децентралізація та конституційні зміни, навпаки, позбавляють будь-якої думки про утворення законів про "особливий статус" тих чи інших міст, областей та територій», - сказав він.

«Навпаки, ці конституційні можливості з Конституції прибираються, і це цілком виправдано», - додав Порошенко.