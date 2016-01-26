Депутати пропонують змінити регламент Ради щодо процедури внесення змін до Конституції

Як передає кореспондент УНІАН, у Верховній Раді зареєстрований сьогодні проект закону "Про внесення змін до ст. 149 Регламенту Верховної Ради" (реєстраційний №3812).

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Даним законопроектом, зокрема, передбачено, що у випадку, коли законопроект про внесення змін до Конституції, щодо якого є висновок Конституційного суду, був попередньо схвалений Верховною Радою і не був розглянутий на наступній черговій сесії після попереднього схвалення, то такий законопроект розглядається ВР на наступній за нею черговій сесії.

Також передбачено зміни, відповідно до яких новообрана Верховна Рада може розглядати зміни до Конституції, які попередньо були схвалені ВР попереднього скликання. В нині діючому Регламенті зазначено, що новообрана ВР не може схвалювати зміни, які були розглянуті і попередньо проголосовані парламентом попереднього скликання.

Як відомо, на сьогодні виникла ситуація, коли Верховна Рада попередньо схвалила зміни до Конституції в частині децентралізації 31 серпня 2015 року і відповідно до Конституції ВР мала б на поточній сесії, яка згідно із змінами до календарного плану, має завершитися 29 січня, мала б 300 голосами схвалити їх остаточно.

В той же час, 51 народний депутат звернувся до Конституційного суду з проханням розтлумачити норму ст. 155 Конституції, в котрій зазначено, що законопроект про внесення змін до Конституції "попередньо схвалений більшістю від конституційного складу Верховної Ради, вважається прийнятим, якщо на наступній черговій сесії ВР за нього проголосувало не менше як дві третини від конституційного складу ВР".

Таким чином, депутати хочуть врегулювати ситуацію щодо подальшої роботи над змінами до Конституції в частині децентралізації.