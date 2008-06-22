Петра СИМОНЕНКА переобрали першим секретарем Комуністичної партії України.

Як повідомляє радіо “Свобода”, таке рiшення одностайно ухвалили делегати з`їзду Компартiї України, що відбувся в Києвi.

Другим секретарем КПУ знову обрали Iгоря АЛЕКСЄЄВА. Iнших кандидатур на цi посади не висували. Кандидатури П.СИМОНЕНКА та І.АЛЕКСЄЄВА були запропоновані пленумом Компартії.

На з`їздi також обрали президiю КПУ.