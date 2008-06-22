Симоненка переобрали
17:16, 22 червня 2008Політика
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Рiшення... одностайне!
Петра СИМОНЕНКА переобрали першим секретарем Комуністичної партії України.
Як повідомляє радіо “Свобода”, таке рiшення одностайно ухвалили делегати з`їзду Компартiї України, що відбувся в Києвi.
Другим секретарем КПУ знову обрали Iгоря АЛЕКСЄЄВА. Iнших кандидатур на цi посади не висували. Кандидатури П.СИМОНЕНКА та І.АЛЕКСЄЄВА були запропоновані пленумом Компартії.
На з`їздi також обрали президiю КПУ.
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