Проблема Криму залишиться на порядку денному під час головування Німеччини в ОБСЄ - дипломат

Про це повідомила керівник робочого штабу з питань головування Німеччини в ОБСЄ Ант'є Леендертсе. "Я хочу сказати, що майже на кожному засіданні Постійної ради ОБСЄ так чи інакше порушується питання, пов'язане з Україною і ситуацією в Україні. І ми, обійнявши головування в ОБСЄ, здійснюючи модерування, так би мовити, цієї дискусії, належимо, звичайно, водночас і до країн, які підтримують Україну в рамках Євросоюзу, і які намагаються розширювати цю підтримку і зміцнювати її для України", - сказала Ант'є Леендертсе.

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Дипломат звернула увагу, що також існують розбіжності під час дискусій серед різних країн.

"Але Крим завжди проходить через порядок денний засідань нашої Постійної ради, і буде предметом нашої уваги або нашої діяльності впродовж усього року", - наголосила Ант'є Леендертсе.

Вона заявила, що однією з причин, чому Німеччина розпочала головувати в ОБСЄ, була анексія Криму Російською Федерацією, що було здійснено всупереч норм міжнародного права.

Анексія Криму, за її словами, є неабияким викликом, тому що ставить під питання архітектуру безпеки у Європі. "Ми не визнаємо анексії Криму", - наголосила Ант'є Леендертсе.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" за його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії. 18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.