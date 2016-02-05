Порошенко затвердив новий військово-адміністративний поділ України

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави

Зазначається, що військово-адміністративний поділ території України встановлює територіально-географічні межі відповідальності органів військового управління Збройних сил України за виконання військово-адміністративних функцій у сфері оборони на суші, у повітряному та морському просторі з урахуванням території, яка, згідно із законами України та постановами Верховної Ради України, визнана тимчасово окупованою.

Як наголошується у повідомленні, необхідність зміни військово-адміністративного поділу території України обумовлена положеннями Воєнної доктрини України, що передбачають механізми реагування на актуальні загрози воєнній безпеці держави, зокрема з боку Російської Федерації, а також структурними змінами у системі управління Збройних сил України, удосконалення якої відбувається відповідно до Замислу реформування ЗСУ та Стратегічного замислу застосування ЗСУ, інших військових формувань та правоохоронних органів з відсічі збройної агресії проти України, затверджених президентом України.

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Указ президента визначає та нормативно врегульовує питання розмежування території держави на військово-адміністративні райони в інтересах забезпечення оборони України.

Сухопутна територія України поділяється на чотири військово-сухопутні зони та окремий військово-сухопутний район, які є районом відповідальності оперативних командувань «Північ», «Південь», «Захід» і «Схід».

Повітряний простір України поділяється на три військово-повітряні зони та один окремий військово-повітряний район, які є районом відповідальності повітряних командувань «Захід», «Південь» та «Центр».

Морський простір з урахуванням правового статусу тимчасово окупованих територій внутрішніх морських вод і територіального моря України навколо Кримського півострову та окремого району Донецької області поділяється на «Чорноморську» та «Азовську» військово-морські зони відповідальності Командування Військово-Морських сил Збройних сил України.