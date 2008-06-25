У СБУ зраділи новим даним ФСБ про ОУН-УПА попри весь "радянський агітпроп"

Позитивно можна оцінити той факт, що продовжується робота із розсекречення документів російських архівів про Організацію українських націоналістів (ОУН) та Українську повстанську армію (УПА).

Про це УНІАН сказав радник голови СБУ Володимир В’ЯТРОВИЧ, коментуючи оприлюднені на сайті Міністерства закордонних Росії нові архівні матеріалі. При цьому він підкреслив, що цього разу до документів ФСБ додано навіть матеріали з архіву Збройних сил Росії. “Проте як і першого разу доводиться констатувати відсутність системного підходу до цієї справи – не зрозумілі критерії добору документів, вони не створюють цілісного комплексу, а висвітлюють лише окремі вирвані з контексту епізоди”, - зазначив В.В’ЯТРОВИЧ. За його словами, “матеріали слід подавати комплексно, погрупувавши їх за певними темами”. “Згідно з правил археографії та історіографії необхідними є відповідні коментарі та пояснення. На жаль, цього всього немає, до документів з боку упорядників лише додано певні публіцистичні назви «перевертні», «нелюди», «сколько верёвочке не вится » - явно запозичені з арсеналу радянського агітпропу”, - пояснив радник голови СБУ.

“Загалом, - наголосив він, - очевидно доводити злочинну суть ОУН та УПА, користуючись документами НКВС, просто, адже про це ще свого часу попіклувалися самі чекісти, які завзято вибивали зі полонених потрібну їм для вже оформлених звинувачень інформацію, складали звіти які інформували про жорстокість повстанців і мали виправдати використання режимом звірських способів придушення визвольного руху”. На його переконання, “використання документів каральних органів у висвітленні історії визвольного руху є необхідним, проте для відтворення об’єктивної, не спотвореної картини, їх слід зіставляти з іншими джерелами та документами”.

Як вказує В.В’ЯТРОВИЧ, ”найяскравішим прикладом нефахового підходу до подачі документів є останній матеріал «робота політорганів по відновленню радянської влади». В поширеному через ЗМІ прес-релізі зазначається, що в ньому говориться «про суди, які влаштовували місцеві жителі над членами ОУН-УПА після закінчення Великої Вітчизняної війни». “Натомість у змісті самого документа немає жодної згадки, а ні про ОУН, а ні про УПА, не використовується навіть характерний узагальнюючий термін «бандерівець». Мова йде про суди над колаборантами – сільськими старостами та поліцаями”, - зауважив В.В’ЯТРОВИЧ, додавши: “Очевидно упорядники, пишучи про народне засудження ОУН-УПА, свідомо подали документ, який немає до цієї теми жодного відношення, намагаючись видати бажане за дійсне”. В.В’ЯТРОВИЧ при цьому констатував, що, на жаль, багато інформаційних агенцій розмістили прес-реліз, не намагаючись порівняти його текст із текстом документа, на який він посиється.