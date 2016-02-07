Яценюк просить не лякати уряд відставкою

Про це він сказав у програмі «10 хвилин з прем’єр-міністром», повідомляє прес-центр Кабміну.

Яценюк наголосив, що політична дискусія про необхідність зміни Кабінету міністрів триває «з першого дня, коли цей уряд був призначений».

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Він підкреслив, що президент і народні депутати мають право внести до парламенту резолюцію про висловлення недовіри Кабінету міністрів України.

«Якщо будь-хто з наших політичних діячів вважає, що цей уряд не виконує програму і не проводить реформи, це означає, що до парламенту можна внести 150 голосами резолюцію недовіри уряду і проголосувати відповідну відставку», - сказав Яценюк.

При цьому він закликав політиків не лякати уряд відставкою.

«Але перестаньте нас лякати відставкою. Ми прийшли сюди працювати задля реальних змін в країні. І зараз мова іде не про персоналії, а про конкретні ціннісні речі. Про економічну програму стабілізації ситуації в країні і про політичну стабільність в Українській державі.

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«Моя команда і я не будемо зупинятися на половині дорозі в проведенні реформ. Саме тому українські міністри прийняли рішення повернутися назад до уряду для того, щоб проводити ці зміни в країні на тих принципах, які щойно виголошені. Якщо в будь-кого іншого є альтернативна програма, чи він не поділяє ті принципи, які були проголошені, беріть відповідальність на себе. Але ми будемо далі продовжувати іти цим шляхом. Шляхом побудови сильної, суверенної європейської України», - наголосив Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко заявляв, що уряд необхідно негайно «перезавантажити», але міністри-реформатори та їхні команди мають залишитися.

На відставці уряду наполягають парламентські фракції «Батьківщина» та «Об’єднання «Самопоміч».

3 лютого Айварас Абромавичус заявив, що вирішив подати у відставку з посади міністра економічного розвитку і торгівлі України. Він заявив, що подає у відставку у зв'язку з політичним тиском з боку першого заступника голови фракції «БПП» Ігоря Кононенка і Адміністрації президента. Абромавичус підкреслив, що його рішення остаточне і не підлягає перегляду в існуючих умовах.

4 лютого відбулося екстрене засідання уряду, під час якого свої заяви про відставку відкликали глави Мінагропроду Олексій Павленко, МОЗ Олександр Квіташвілі, Мінінформполітики Юрій Стець. Водночас міністр економічного розвитку і торгівлі Абромавічус своєї заяви про відставку не відкликав.

Тоді ж міністр інфраструктури Андрій Пивоварський сказав, що може відкликати свою заяву про відставку за певних умов.