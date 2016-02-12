У Раді хочуть денонсувати угоду з Росією про діяльність інформаційно-культурних центрів РФ в Україні

Як повідомляється на сайті парламенту, авторами відповідного проекту закону (№ 0090) є народні депутати від «Блоку Петра Порошенка» Ірина Фріз, Вадим Денисенко та Ігор Гринів.

Тексту законопроекту та супроводжувальних документі на сайті ВР поки що не оприлюднено.

Водночас один з авторів законопроекту Фріз написала у Facebook, що діяльність інформаційно-культурних центрів Росії на території України є загрозою національній безпеці держави.

Зокрема, як зазначила депутат, «31 грудня 2015 року указом президента РФ №683 введена в дію «Стратегія національної безпеки Російської Федерації». В розділі «Культура» цього документу статтею 81 зазначається, що Росія реалізує програми підтримки вивчення російської мови та культури в державах-учасниках СНД для прискорення євразійської інтеграції. В статті 82 стратегії визначаються завдання з розвитку загальної гуманітарного та інформаційно-телекомунікаційного середовища на територіях держав – учасників СНД, а також використання культурного потенціалу Росії в інтересах багатостороннього міжнародного співробітництва з метою підвищення ролі Росії в світовому гуманітарному та культурному просторі».

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Таким чином, як наголосила Фріз, «з огляду на використання культурного співробітництва з боку РФ для здійснення експансії, розпалювання сепаратизму, дестабілізації внутрішньополітичної ситуації в Україні, антиукраїнської пропаганди та підтримки агресії щодо України, діяльність інформаційно-культурних центрів Російської Федерації на території України є загрозою національній безпеці держави через їх використання російськими спецслужбами для продовження агресії, підриву територіальної цілісності та суверенітету України».

Крім того, написала депутат, окупація Криму призвела до фактичного викрадення Російською Федерацією майна музеїв Криму, де зберігалося понад 1,2 млн експонатів.

«Це не тільки археологічні знахідки, краєзнавчі та військові атрибути, а й цінні твори мистецтва. За даними Держкомстату, на 1 січня 2014 року на території Автономної республіки Крим існувало 35 музейних закладів, в яких зберігалося 928 177 музейних предметів державної частини музейного фонду України. У Севастополі - 5 музейних закладів, в яких зберігалося 322 406 музейних предметів державної частини музейного фонду України», - додала Фріз.

На її переконання, захоплення музейних та культурних цінностей на території Криму та їх часткове вивезення до Російської Федерації в стилі окупаційного нацистського режиму 1941-1945 унеможливлює подальшу співпрацю України з Російською Федерацією в сфері культури та вимагає негайного припинення міжурядових угод в цій сфері.