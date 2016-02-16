Гройсман: Рада на вечірньому засіданні заслухає звіт уряду
15:06, 16 лютого 2016Політика
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На вечірньому засіданні Верховна Рада заслухає звіт уряду.
Звіт Кабміну заслухають після 16: 00 / фото: УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Верховної Ради Володимир Гройсман, закриваючи ранкове засідання парламенту.
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Як відомо, вечірнє засідання Ради розпочинається о 16.00, відповідно до закону про Регламент.
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