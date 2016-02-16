Гройсман: Рада на вечірньому засіданні заслухає звіт уряду

На вечірньому засіданні Верховна Рада заслухає звіт уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Верховної Ради Володимир Гройсман, закриваючи ранкове засідання парламенту. Читайте такожРада нарешті ухвалила закон про електронні декларації чиновників Як відомо, вечірнє засідання Ради розпочинається о 16.00, відповідно до закону про Регламент.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter