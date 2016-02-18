СБУ затримала бойовика "ЛНР", що спеціалізувався на "віджимі" автомобілів (відео)

Як повідомляє прес-центр СБУ, зловмисник приєднався до терористів у травні 2014 року через бажання підзаробити. Із зброєю в руках він чергував на блокпостах навколо Луганська, перевіряв документи та автомобілі громадян.

Читайте такожНа Луганщині бойовик "ЛНР" отримав 2 роки тюрми

Машини, які особливо подобалися, бойовик разом зі спільниками відбирав та перепродував в Луганську.

Згодом зловмисник розчарувався в ідеях «Новоросії», залишив угруповання та повернувся додому, де переховувався від правоохоронців.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.