СБУ затримала бойовика "ЛНР", що спеціалізувався на "віджимі" автомобілів (відео)
15:42, 18 лютого 2016Політика
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У Станиці Луганській співробітники військової контррозвідки Служби безпеки України спільно з військовослужбовцями Збройних сил затримали бойовика терористичної організації «ЛНР».
СБУ затримала бойовика "ЛНР", що спеціалізувався на "віджимі" авто / youtube.com
Як повідомляє прес-центр СБУ, зловмисник приєднався до терористів у травні 2014 року через бажання підзаробити. Із зброєю в руках він чергував на блокпостах навколо Луганська, перевіряв документи та автомобілі громадян.
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Машини, які особливо подобалися, бойовик разом зі спільниками відбирав та перепродував в Луганську.
Згодом зловмисник розчарувався в ідеях «Новоросії», залишив угруповання та повернувся додому, де переховувався від правоохоронців.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
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