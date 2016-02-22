РНБО розсекретила стенограму засідання під час анексії Криму: попередження про війська РФ та великий арсенал техніки

Про це йдеться у стенограмі засідання Ради національної безпеки та оборони України від 28 лютого 2014 року щодо ситуації, яка склалася в державі наприкінці лютого – в березні 2014 року (питання анексії Автономної Республіки Крим).

У стенограмі сказано, що, за даними Міністерства оборони, які на той час представив виконувач обов'язків міністра оборони Ігор Тенюх, "під прикриттям навчання збройних сил Російської Федерації відбувається концентрація російських військ вздовж всього українсько-російського кордону".

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"Їхня мета - не просто демонстрація сил, але реальна підготовка до вторгнення на нашу територію: перехід і виконання бойових завдань. На Київському, Харківському і Донецькому напрямках вже сконцентровано 38 тис. осіб, 761 одиниця збройної танкової техніки, 2200 броньованих машин, 720 артилерійських систем та залпового вогню, також до 40 ударних вертольотів і 90 вертольотів бойового забезпечення та 90 літаків штурмової авіації. В акваторії Чорного моря на бойове чергування вийшло 80 військових кораблів РФ", - повідомив Тенюх.