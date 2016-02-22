Через агресію РФ загинули близько 7 тисяч мирних українців, 17 тисяч були поранені - розвідка

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький сьогодні під час засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони.

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"Війна російського імперіалізму проти України призвела до чисельних жертв серед мирного населення. Загинуло близько 6,8 тисячі мирних українців, отримали поранення більше 17 тисяч осіб", - сказав Скібіцький.

Крім того, за його словами, загальна кількість внутрішніх переселенців становить понад 2 мільйони осіб.

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