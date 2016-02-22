Через агресію РФ загинули близько 7 тисяч мирних українців, 17 тисяч були поранені - розвідка
Жертвами агресії Росії проти України стали близько 6,8 тисячі мирних українців, понад 17 тисяч зазнали поранень.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький сьогодні під час засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони.
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"Війна російського імперіалізму проти України призвела до чисельних жертв серед мирного населення. Загинуло близько 6,8 тисячі мирних українців, отримали поранення більше 17 тисяч осіб", - сказав Скібіцький.
Крім того, за його словами, загальна кількість внутрішніх переселенців становить понад 2 мільйони осіб.
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