ЗМІ повідомили про масове звільнення у справі "діамантових прокурорів", у ГПУ спростовують

"Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляє, що прокурорів та слідчих, які розслідували справу колишнього заступника Головного слідчого Управління Генеральної прокуратури України Володимира Шапакіна та колишнього заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця, звільнили з Генеральної прокуратури.

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Водночас прокурор Генпрокуратури Владислав Куценко в коментарі виданню спростував інформацію про звільнення.

"Генпрокуратура офіційно повідомляє, що жоден з прокурорів та слідчих прокуратури, які займалися слідством у справі так званих "діамантових прокурорів" – Корнійця та Шапакіна, - не звільнені з посад та продовжують перебувати у штаті", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, Корнійця і Шапакіна затримали за одержання хабаря 5 липня 2015 року.

Під час обшуків у Шапакіна було вилучено 400 тис. дол., а в Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів та автомат Калашникова.

Обом затриманим повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 (одержання хабаря) Кримінального кодексу України.

Також було затримано підприємця Валерія Гібаленка, якого підозрюють у посередництві при передачі хабаря.

4 січня Генеральна прокуратура передала провадження проти так званих «діамантових прокурорів» до Печерського райсуду Києва.

Печерський суд не зміг визначити склад колегії суддів для розгляду справи “діамантових прокурорів” та передав до Апеляційного суду Києва вказане кримінальне провадження для визначення його підсудності, тобто суду, який би міг взяти його на розгляд.

У свою чергу Апеляційний суд направив до Вищого спецсуду подання для визначення підсудності справи «діамантових прокурорів».