На лікування в Угорщину відправляться 20 українських військових

Про це було оголошено під час візиту міністра закордонних справ України Павда Клімкіна до Будапешта, повідомляє сайт Міністерства закордонних справ.

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Павло Клімкін провів переговори з віце-прем’єром Угорщини Жолтом Шем’єном та міністром зовнішньої економіки та закордонних справ Петером Сійярто.

Також сторони обговорили розвиток ситуації на Донбасі, виконання Мінських домовленостей, прогрес введення реформ в Україні, поглиблення двостороннього співробітництва, у тому числі в рамках міжнародних організацій, а також графік політичних контактів.

Окрему увагу в ході зустрічі було приділено необхідності збереження єдності всередині Євросоюзу щодо санкцій проти Росії до повного виконання Кремлем своїх зобов’язань згідно з Мінськими домовленостями. Петер Сійярто зазначив, що ключове значення має неухильне виконання Мінських домовленостей.