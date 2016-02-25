"Вишеградська четвірка" готова сприяти введенню безвізового режиму для України

Як повідомили в прес-службі МЗС України, сьогодні у Львові у рамках взаємодії України з «Вишеградською четвіркою» відбувся круглий стіл з питань енергоефективності.

«Вишеградські партнери заявили про незмінність позиції щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України та висловили готовність сприяти європейській інтеграції України, безвізовому режиму України з ЄС», - йдеться в повідомленні.

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Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль підкреслила важливість співпраці України з країнами Вишеградської групи (В-4) у контексті реформування української економіки, зокрема у галузі енергоефективності, освіти, розбудови громадського суспільства та децентралізації влади.

У рамках заходу проведено чергові політичні консультації у форматі “Україна+Вишеградська група” на рівні заступників міністрів закордонних справ/державних секретарів.

Чергова зустріч у форматі «Україна+В4», присвячена розвитку малого і середнього бізнесу, запланована на квітень 2016 року, зазначається в повідомленні.

В МЗС нагадали, що на зустрічі глав держав Вишеградської групи та України 16 листопада 2014 р. у Братиславі було досягнуто домовленості про «патронування» кожною країною-учасницею В4 кількох напрямів реформ в Україні.