Експерти ЄС та України мають вивчити закон про електронне декларування - Гройсман

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефірі каналу "112".

"Що стосується електронного декларування, то логіка має бути наступна: треба отримати його із комітету на підпис, направити його на підпис президенту, остаточний текст. І далі провести необхідні консультації із фахівцями. Щоб експерти сіли і сказали, що насправді він відповідає (вимогам ЄС - УНІАН), або є якісь речі, які потрібно виправити", - сказав спікер.

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Він зауважив, що цю роботу мають провести українські експерти та експерти Європейського Союзу.

На питання, чи цей закон є останнім бар'єром перед запровадженням безвізового режиму, Гройсман сказав: "На мій погляд, так. Треба, щоб іще уряд запустив Національне агентство по боротьбі і запобіганню корупції. Але це вже технічне питання, його потрібно робити якомога швидше".

"У нас в принципі, по суті, питань не має бути до України. І я дуже розраховую на те, що в цьому році буде безвізовий режим, і українці отримають можливість звалити ту залізну завісу, яка дуже багато років від'єднує нас від єдиної європейської родини", - сказав голова ВР.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко підписав закони України, які необхідні для отримання Україною безвізового режиму з Європейським Союзом.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Зазначається, що підписано закони «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, стосовно удосконалення засад діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»; «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, стосовно удосконалення процедури арешту майна та інституту спеціальної конфіскації»; «Про внесення змін до Закону України "Про прокуратуру" щодо забезпечення прозорості в організації діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з метою виконання рекомендацій Міжнародного валютного фонду».

Зазначені закони України були внесені на розгляд Верховної Ради України главою держави як невідкладні та прийняті 18 лютого 2016 року. Їх основна мета – забезпечити виконання критеріїв у сфері боротьби з корупцією, необхідних для скасування візового режиму з Євросоюзом, зокрема процедури арешту майна та інституту спеціальної конфіскації, діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а також Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«Щодо Закону про електронне декларування продовжуються консультації з Європейською комісією з метою напрацювання можливих змін, які Президент готовий внести до парламенту. Ці зміни, як вважає глава держави, відповідатимуть кращим європейським практикам», - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що глава держави закликає завершити процедуру призначення повного складу Національного агентства з питань запобігання корупції та забезпечити його належне функціонування.