Абсолютна більшість демократичних сил ВР готові до створення нової коаліції та нового уряду - Гройсман

Про це він заявив в Європейському парламенті під час спільної прес-конференції з президентом Європарламенту Мартіном Шульцом.

«Абсолютна більшість демократичних сил українського парламенту готові до створення нової коаліції, нового уряду і виконання всіх необхідних реформ та впровадження європейської інтеграції нашої держави», - зазначив він.

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Гройсман зауважив, що «зараз багато говорять про політичну кризу в Україні».

«Я хочу застерегти всіх - не потрібно перебільшувати цю кризу», - сказав голова ВР.

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