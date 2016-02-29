Абсолютна більшість демократичних сил ВР готові до створення нової коаліції та нового уряду - Гройсман
19:02, 29 лютого 2016Політика
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"Абсолютна більшість демократичних сил" українського парламенту готові до створення нової коаліції та нового уряду, заявляє голова Верховної Ради Володимир Гройсман.
Гройсман каже, що більшість політсил Ради готові до формування нового уряду / Фото УНІАН
Про це він заявив в Європейському парламенті під час спільної прес-конференції з президентом Європарламенту Мартіном Шульцом.
«Абсолютна більшість демократичних сил українського парламенту готові до створення нової коаліції, нового уряду і виконання всіх необхідних реформ та впровадження європейської інтеграції нашої держави», - зазначив він.
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Гройсман зауважив, що «зараз багато говорять про політичну кризу в Україні».
«Я хочу застерегти всіх - не потрібно перебільшувати цю кризу», - сказав голова ВР.
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