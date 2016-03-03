Україна не зможе стати членом ЄС і НАТО у найближчі 25 років – президент Єврокомісії
Президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер вважає, що Україна не зможе приєднатися до Європейського Союзу та Організації північноатлантичного договору (НАТО) в наступні 20-25 років.
Як передає німецьке агентство dpa, про це Юнкер сказав сьогодні в Гаазі.
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"Україна, безсумнівно, не зможе стати членом ЄС в наступні 20-25 років, і членом НАТО теж", - наголосив Юнкер.
Президент Єврокомісії висловив свою думку в контексті референдуму, який пройде 6 квітня у Нідерландах стосовно Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.
Юнкер під час свого виступу в Гаазі пояснив, що деякі нідерландські виборці не правильно зрозуміли, що Угода про асоціацію є першим кроком на шляху до членства.
Як повідомляв УНІАН, раніше народний депутат Володимир Ар'єв заявив, що Королівство Нідерланди виступає за перенесення розгляду питання про введення безвізового режиму з Україною після референдуму щодо Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, запланованого на 6 квітня.