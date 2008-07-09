Росія відрядить своїх козаків у Крим - охороняти пам'ятник Катерині ІІ

Верховний отаман Союзу Козацьких військ Росії і Закордону, депутат російської Держдуми Віктор Водолацький наказав сформувати та відрядити до Севастополя козацькі команди для охорони пам’ятника імператриці Катерині II, встановленого за рішенням міськради, яке севастопольський Господарський суд визнав незаконним. Депутат Верховної Ради Криму, голова кримського осередку Народного Руху України Леонід Пілунський вважає ініціативу російських козаків втручанням у внутрішні справи України..

Пам’ятник Катерині II був встановлений за ініціативою місцевих депутатів таємно 13 червня напередодні 225-ї річниці з дня заснування Севастополя. Міська держадміністрація, яка раніше попереджала про незаконність таких дій, була змушена звернутися з позовом до суду, який 4 липня ухвалив відповідне рішення. Занепокоєнні можливістю знесення пам’ятника, проросійські організації Севастополя організували біля нього цілодобове чергування. Саме їм на допомогу за наказом російського Верховного отамана Водолацького мають прибути „миротворчі козацькі команди”. В інтерв’ю «Німецькій хвилі» кримський депутат Леонід Пілунський вказав, що такі дії відбуваються в рамках ідеологічного наступу Росії на Україну. „Це намагання підтримати проросійські організації Севастополя та Криму для того, щоб розбурхати міжнаціональну ситуацію на півострові”, - зазначив він. На думку депутата, прибуття до автономії російських козацьких формувань загрожує територіальній безпеці країни, оскільки вони мають підтримувати сили, що намагаються відокремити Крим від України. Тому, вважає Пілунський, в ситуацію мають втрутитися СБУ та міліція.