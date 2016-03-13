МЗС застерігає бойовиків від загострення безпекової ситуації на Донбасі - заява

В Україні глибоко занепокоєні триваючим загостренням безпекової ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей, спричиненим збільшенням кількості збройних провокацій проти підрозділів Збройних Сил України з боку бойовиків незаконних збройних формувань (НЗФ) за підтримки Російської Федерації.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Мністерства закордонних України.

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Як зазначається у документі, починаючи з 5 березня цього року, Росія і підтримувані нею бойовики значно активізували обстріли в районі Авдіївки, основними завданнями яких є розширення підконтрольної території та просування вглиб так званої «сірої зони».

З цією метою, йдеться далі, російським командуванням так званого «1 Армійського корпусу» сформовано угруповання сил та засобів у складі тактичної групи загальною чисельністю до 800 бойовиків, посилену важким озброєнням, у тому числі танками до 10 одиниць, бойовими броньованими машинами до 30 одиниць артилерійськими гарматами (калібру 122-мм і 152-мм типу «Мста-С», «Гіацинт-С», «Гвоздика», «Нона-С») до 13 одиниць, мінометами калібру 120 та 82 мм до 20 одиниць, а також 122-мм РСЗВ «Град» - до 4 одиниць.

Як зазначають у МЗС, наявні дані підтверджують, що Російська Федерація та бойовики цинічно порушують досягнуті у Мінську упродовж 2015 року домовленості щодо відведення важких озброєнь калібром 100 мм і вище, а також танків, артилерійських гармат калібром до 100 мм та мінометів калібром до 120 мм (включно).

Одночасно, для здійснення розвідки шляхів підходу до промислової зони, стану фортифікаційного обладнання та позицій підрозділів ЗС України активізовано розвідку із застосуванням диверсійно-розвідувальних груп та БПЛА, посилено візуальне спостереження за рахунок спостережних постів існайперських пар. Противник поповнює у своїх передових підрозділах запаси боєприпасів та матеріально-технічних засобів.

За останню добу з боку НЗФ зафіксовано 71 випадок порушення припинення вогню по позиціях ЗС України, в тому числі 26 обстрілів із забороненого озброєння.

Так, середньодобова інтенсивність обстрілів у населеного пункту Авдіївка і прилеглих до неї районах залишається на високому рівні та становить близько 30 обстрілів. При цьому, бойовики активно застосовують танки, артилерію та міномети.

Обстріли позицій ЗС України та збройні провокації у районі Авдіївки призводять не лише до втрат серед українських військовослужбовців іцивільного населення, а й знищення критичних об’єктів промисловості іжиттєзабезпечення, що може спричинити гуманітарну катастрофу в регіоні.

У МЗС наголошують, що Росія повинна усвідомлювати, що у разі руйнування Донецької фільтрувальної станції, відновлення якої її представники погодили у рамках Робочої підгрупи з соціально-економічних питань Тристоронньої контактної групи, у регіоні може спалахнути епідемія дизентерії та гепатиту.

Крім того, у відомстві зазначають, що також продовжується цілеспрямоване блокування бойовиками за підтримки РФ роботи спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Відмова російської сторони надати гарантії безпеки для першого заступника Глави СММ ОБСЄ Александра Хуга, який намагався відвідати Авдіївку у суворій відповідності до Мандату Місії, підтриманого у тому числі Російською Федерацією, - наочне підтвердження цього.

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Натомість, українська сторона одразу надала необхідні гарантії безпеки спостерігачам СММ та готова усебічно сприяти ефективному здійсненню нею своїх функцій.

"Очевидно, що неупереджений та об’єктивний моніторинг і верифікація Місією режиму припинення вогню, інших аспектів Мінських домовленостейта подальше інформування міжнародної спільноти про реальний стан справ з їхньою імплементацією абсолютно невигідні Москві. Саме цим пояснюється також відсутність до цього часу повного та безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до усіх тимчасово непідконтрольних Україні ділянок українсько-російського державного кордону в Донецькій і частково Луганській областях", - наголошується у заяві МЗ України.