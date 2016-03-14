Гройсман доручив оприлюднити статистику відвідуваності депутатами засідань комітетів Ради

Про це повідомив УНІАН прес-секретар голови парламенту.

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"Будь ласка, Апарат парламенту, по кожному комітету по відвідуванню зробіть статистику і розмістіть на сайті Верховної Ради України. Я думаю, що всі інші засоби масової інформації із задоволенням скористаються цією інформацією", - заявив Гройсман на засіданні Погоджувальної ради.

За словами Гройсмана, низька відвідуваність депутатами пленарних засідань і засідань комітетів Верховної Ради - одна з найголовніших проблем та причин незадоволення суспільства роботою парламенту.

Гройсман зауважив, що в парламенті будуть більше оприлюднювати інформацію про відвідування комітетів. "Вона вся буде абсолютно публічною. Вже технічні можливості є", - заявив він.

Крім того, за попередньою домовленістю, інформація щодо відвідуваності буде поширена через мережу громадських організацій до виборців, сказав Гройсман. "Ми не маємо права перетворювати Верховну Раду на клоунаду", - наголосив він.

Гройсман підкреслив, що не має жодного інструменту впливу на депутата щодо його відвідуваності. "Я можу тільки попросити керівника фракції звернути увагу на депутата, щоб він приходив до себе на роботу, за яку він отримує, може, невелику, але заробітну плату. Але головне не це, найголовніше - що він отримав довіру людини", - сказав він.