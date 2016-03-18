У НФ розповіли, на кого пошириться дія закону про спецконфіскацію

Про це заявив голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак в ефірі телеканалу ICTV.

"Законопроект про спецконфіскацію не стосується представників бізнесу, а лише чиновників і корупціонерів, які півроку не співпрацювали зі слідством і сховалися за кордоном. Але, все ж таки, не крадьте, і вас не будуть притягувати до відповідальності", - зазначив Бурбак.

Він наголосив, що всі застереження, які були виголошені в сесійній залі під час обговорення цього законопроекту, будуть розглянуті робочою групою при підготовці його до другого читання. "Упевнений, що наступного пленарного тижня треба його розглядати і приймати", - зазначив голова фракції.

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Він нагадав, що "Народний фронт" вимагав, щоб законопроект №4057 був внесений до порядку денного пленарного тижня і проголосований у першому читанні. Законопроектом визначається юридичний механізм повернення в державний бюджет України заарештованих на рахунках понад 40 млрд грн коштів колишнього президента та його оточення. Ці кошти, за словами Бурбака, вже закладені у бюджеті на 2016 рік на підвищення обороноздатності та підтвердження соціальних стандартів.