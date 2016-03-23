Порошенко закликав генсека ООН посилити тиск на Росію, щоб звільнити Савченко

Президент України Петро Порошенко в ході телефонної розмови закликав генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй Пан Гі Муна посилити тиск на Росію, щоб звільнити українську льотчицю, народного депутата України Надію Савченко.

Про це прес-секретар президента Святослав Цеголко повідомив у своєму Twitter.

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«Президент провів телефонну розмову з генсеком ООН і закликав його посилити тиск на РФ, щоб звільнити Надію Савченко», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, суд у Росії 22 березня засудив Савченко до 22 років ув’язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків.

Також суд присудив Савченко штраф у 30 тис. рублів за «незаконний перетин кордону».

Савченко та її захист звинувачення відкидають і підтверджують, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили бойовики, які потім примусово переправили її до Росії.

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Савченко незаконно утримують в РФ з середини літа 2014 року.

Після оголошення «вироку» Савченко заявила, що з 6 квітня відновить сухе голодування, вимагаючи свого повернення в Україну.