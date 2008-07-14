Адвокати Жванії заявляють, що у пух і в прах розбили всі звинувачення

Адвокати народного депутата Давида ЖВАНІЇ (фракція НУ-НС) надали Подільському районному суду Києва усі документальні матеріали, які повністю спростовують висунуті Генеральною прокуратурою стосовно Д.ЖВАНІЇ звинувачення у незаконному отриманні ним українського громадянства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам представник Д.ЖВАНІЇ у суді, народний депутат Геннадій МОСКАЛЬ.

«Ми надали до суду усі необхідні документи, які «у пух і в прах» розбивають звинувачення Генеральної прокуратури щодо українського громадянства Д.ЖВАНІЇ”, - заявив Г.МОСКАЛЬ.

Свого часу Д.ЖВАНІЯ повністю виконав умови тодішньої редакції Закону України «Про громадянство», додав він. “Сьогоднішні звинувачення щодо нього ми вважаємо політичним замовленням і розправою», - пояснив Г.МОСКАЛЬ позицію сторони Д.ЖВАНІЇ.

Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО звернувся до Святошинського райсуду Києва із заявою про скасування рішень, що дозволили народному депутату Д.ЖВАНІЇ одержати свого часу українське громадянство.

Суть претензій прокуратури полягала суперечності даних щодо часових періодів перебування й проживання Д.ЖВАНІЇ в Україні, які були підставою для прийняття рішень, що дозволили йому одержати українське громадянство.