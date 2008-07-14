Комуністи підтримали Тимошенко, щоб Ющенко не був царем і Богом?

Комуністична партія України може піти в коаліцію, лише якщо Конституційний Суд своїм рішенням дозволить індивідуальне членство депутатів у ній.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу заступник голови фракції Комуністичної партії України Адам МАРТИНЮК, коментуючи можливе переформатування коаліції і участь у ньому комуністів.

На його думку, в разі ухвалення такого рішення КС, можлива коаліція Партії регіонів, комуністів, Блоку Литвина та членів з інших фракцій в індивідуальному порядку.

Також А.МАРТИНЮК прокоментував можливість проведення дострокових виборів до Верховної Ради. За його словами, зараз вони невигідні нікому. Депутат вважає, що влада сьогодні розуміє, що рівень довіри до неї низький, а у більшості політичних сил немає яскравого політичного лідера.

Водночас він не виключив, що може настати такий момент, коли Партія регіонів ініціюватиме позачергові парламентські вибори. Він нагадав, що навіть зараз від цієї політичної сили вже лунають заяви: або нова коаліція, або нові вибори.

«Такий варіант не виключаю, хоча, швидше всього, до січня 2010 року – чергових президентських виборів – ВР навряд чи буде переформатована», - сказав він, додавши, що Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ вигідний непрацездатний парламент.

А.МАРТИНЮК також зазначив, що якби ще й уряд був у статусі виконувача обов’язків, то Президент «був би і цар, і Бог у цій державі».

Як повідомляв УНІАН, комуністи не голосувализа відставку уряду Тимошенко.