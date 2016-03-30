У Раді Європи побоюються, що події навколо ГПУ можуть скомпрометувати процес реформ

Про це йдеться в коментарі власному кореспонденту УНІАН голови директорату з прав людини Ради Європи, спеціального радника генерального секретаря РЄ по Україні Крістоса Джакомопулоса.

"Як вам відомо, Рада Європи докладає значних зусиль у справі реформування Генеральної прокуратури. З особливим занепокоєнням ми стежимо за останніми подіями. Вчора Верховна Рада прийняла відставку генерального прокурора України Віктора Шокіна. За кілька годин до свого звільнення Генеральний прокурор звільнив заступника генерального прокурора Давида Сакварелідзе. Пан Сакварелідзе був відповідальним за реформи прокуратури і виконання нового закону, який був прийнятий за підтримки Ради Європи. У нас була тісна співпраця з паном Сакварелідзе, і ми активно підтримували його програму реформ", - нагадав глава директорату з прав людини.

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За його словами, в РЄ стурбовані тим, що кілька працівників Генеральної прокуратури, які були орієнтовані на реформи, тепер "або у відставці, або були звільнені". "Процес реформ ризикує бути скомпрометованим шляхом створення прокурорських органів самоврядування, які складаються з недружніх для реформ чиновників. Крім того, розслідування, що стосуються корупції в Генеральній прокуратурі, перетворилися у взаємні звинувачення та звільнення, а організації по боротьбі з корупцією скаржаться на недостатню співпрацю з Генеральною прокуратурою", - констатував Джакомопулос.

Крім того, представник РЄ зазначив, що повідомлення про початок розслідування Генеральною прокуратурою діяльності "активної й авторитетної неурядової організації по боротьбі з корупцією є додатковим предметом для занепокоєння". "Також для нас незрозуміло, коли і як буде призначений новий Генеральний прокурор", - додав він.

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Разом з тим, на переконання Джакомопулоса, ці події створюють можливість для прискорення процесу реформ і доведення його до успішного завершення".

"Дійсно, прийшла пора для українського керівництва за участю українського громадянського суспільства за підтримки з боку міжнародного співтовариства швидко рухатися вперед. Невідкладно потрібні конкретні та відчутні кроки, щоб призначити керівництво, яке буде орієнтовано на реформи, користуватися громадським довірою і вживатиме рішучих заходів для боротьби з корупцією, в тому числі, у Генеральній прокуратурі. Рада Європи вже запропонував процедуру, яка відповідає чинним законодавчим вимогам, а також є справедливою і прозорою", - підкреслив представник РЄ.

Джакомопулос переконаний, що прокурорське самоврядування є одним з найважливіших елементів реформи, а нове законодавство фактично запроваджує механізми самоврядування в межах прокурорської служби України. "Воно спрямоване на забезпечення зовнішньої і внутрішньої незалежності системи прокуратури. Водночас, створення та функціонування органів самоврядування прокуратури може бути для України складним завданням. З самого початку ці органи повинні забезпечити для системи прокуратури демократичну легітимність і захистити її від політичного впливу. Вони також повинні відповідати самим високим стандартам професіоналізму, чесності, прозорості та, знову ж таки, мати довіру громадськості", - заявив він.

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Представник РЄ також зазначив, що успішне застосування цього нового інституту в Україні вимагає всеохоплюючих та комплексних заходів. "Вкрай важливо, щоб було використано достатньо часу для висунення та перевірки кандидатів. Їх остаточний відбір повинен бути зроблений за допомогою справді демократичного та прозорого процесу. Крім того, члени органів самоврядування повинні дуже добре розуміти цілі реформи і бути віддані їх досягнення. Це має ключове значення, враховуючи об'ємність сфери влади і повноважень, які будуть мати ці органи. Ми будемо дуже уважно стежити за розвитком подій і надавати всю необхідну допомогу. Однак, відповідальність за ефективне здійснення реформи перебуває в руках українського керівництва", - підкреслив Джакомопулос.

Як повідомляв раніше УНІАН, глава Представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський констатував, що Генеральна прокуратура України досі не продемонструвала відчутного прогресу у розслідуванні діяльності посадових осіб режиму екс-президента Віктора Януковича.