БЮТ збирає підписи для позачергової сесії ВР без ентузіазму?

Фракція БЮТ збирає підписи для проведення позачергової сесії Верховної Ради.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив член фракції БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО.

Він нагадав, що для проведення позачергової сесії необхідно зібрати 150 підписів народних депутатів.

За словами В.ПИСАРЕНКА, підставою для цього процесу є необхідність внесення змін до державного бюджету.

«Наша ініціатива зрозуміла. Вона зумовлена необхідністю змінити показники держбюджету», - сказав він.

В той же час, за словами народного депутата, зібрати необхідних 150 підписів є лише половиною справи. За його словами, необхідно, аби в сесійній залі зібралися мінімум 226 депутатів.

«І в цьому є серйозні проблеми. Тому якщо оцінювати шанси проведення сесії, то вони малоймовірні», - сказав народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня, в останній день роботи другої сесії Верховної Ради 6-го скликання, ВР відмовилась прийняти в першому читанні як проект змін до державного бюджету-2008, запропонований Кабінетом міністрів, так і президентський законопроект, і направила обидва документи на розгляд Бюджетного комітету для підготовки до повторного першого читання.

Тим часом голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК, закриваючи сесію ВР, сказав, що в разі виникнення у депутатів бажання прийняти зміни до державного бюджету можна буде скликати позачергову сесію.