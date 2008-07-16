Тимошенко робить "обережні кроки" - депутати сплутали їй ноги

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО констатує, що уряд не зможе в повному обсягу розподілити додаткові доходи на галузі економіки без ухвалення у Верховній Раді змін до бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Ми зараз ретельно вивчаємо правову складову таких кроків уряду. Все, що ми можемо зробити, ми, безумовно, зробимо, але разом з тим не повинно бути ілюзій», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр зазначила, що без ухвалення закону про внесення змін і доповнень до державного бюджету «практично неможливо дати можливість країні одержати 32 млрд. грн.».

«Якісь кроки ми можемо зробити, але це дуже обмежені кроки, які не вирішують в цілому проблематику. Зміни до бюджету на 2008 рік, безумовно, потрібно приймати, причому якнайшвидше», - наголосила вона.