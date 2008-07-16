Заарештовано ще одного учасника інциденту в Севастополі

У Севастополі сьогодні арештували ще одного активного учасника інциденту з меморіальною дошкою на честь 90-річчя підняття українських прапорів на кораблях Чорноморського флоту, що стався на Графській пристані 5 липня.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила начальник Центру громадських зв’язків УМВС України у місті Севастополі Рената МАЙБОРОДА.

За її інформацією, затримано Олександра ДАНІЛОВА, депутата Ленінської районної ради міста Севастополя, заступника голови громадської організації «Русский выбор». Як додала капітан міліції, О.ДАНІЛОВ також фігурує в кримінальній справі, порушеній за фактом зриву пам’ятної дошки на Графській пристані, за ч. 3 статті 296 Кримінального кодексу України.

Про затримання О.ДАНІЛОВА повідомив сьогодні на прес-конференції у Севастополі і депутат міської ради Геннадій БАСОВ.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня у Севастополі сталася сутичка між прихильниками партії «Руський блок», Прогресивної соціалістичної партії України і громадської організації «Російська громада Севастополя» з моряками українського флоту.

Українські військовослужбовці встановили на стіні нижнього причалу Графської пристані меморіальну дошку на честь 90-річчя підняття українських державних прапорів на кораблях російського імперського Чорноморського флоту в 1918 році. Проте активісти проросійських партій після зіткнень з моряками зірвали меморіальну дошку.

За фактом зриву пам’ятної дошки на Графській пристані 5 липня порушено кримінальну справу.

Раніше у цій справі були затримані троє севастопольців, двох з яких вже звільнено під заставу.