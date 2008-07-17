Кравченко: Тимошенко повністю переграла Партію регіонів

Народний депутат від Компартії України Микола КРАВЧЕНКО вважає, що прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО "переграла Партію регіонів повністю", внаслідок чого Верховна Рада на засіданні 11 липня не змогла висловити уряду недовір`я.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Донецьку.

"ТИМОШЕНКО їх переграла повністю. Вони не були готові навіть до доповіді", - сказав М.КРАВЧЕНКО. При цьому він додав, що "ми "регіоналів" попереджали: не треба було робити тієї авантюри, яку вони зробили".

"Ви подивіться, вийшов Микола Янович АЗАРОВ, сім чоловік, які мали виступати за процедурою розгляду, склали йому свої листи. Хто українською мовою писав, він так і читав – ламаною українською. І таким чином дивіденди одержала ТИМОШЕНКО, а не Партія регіонів", - зазначив депутат-комуніст.

Він додав, що "ми їх потім питали: навіщо ви це зробили? Вийшло так, що Партія регіонів звітувала про помилки нині діючого уряду".

Крім того, М.КРАВЧЕНКО вважає, що "Партію регіонів елементарно обдурили".

"Їм пообіцяли 14 голосів "Єдиного центру", а дали всього два голоси. Голосів не набиралося, навіть якщо б ми проголосували і фракція ЛИТВИНА проголосувала. Тоді був би лише 221 голос, це патова ситуація", - упевнений М.КРАВЧЕНКО.

На його переконання, "в цій ситуації Партії регіонів потрібно було зорієнтуватися і зняти це питання до осені".