У НУ-НС знають, що більшість БЮТу вже працює у гавайських округах

Народні депутати України, які входять до партії «Єдиний Центр”, голосуватимуть “тільки за бюджет країни, а не за план піар-акцій кандидата у Президенти ТИМОШЕНКО”.

Так народний депутат (фракція НУ-НС), лідер “Єдиного Центру” Ігор КРІЛЬ прокоментував звинувачення на адресу групи депутатів від “Єдиного Центру” з боку прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО у неприйнятті змін до державного бюджету, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

Він наголосив, що прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО “не зупиниться ні перед чим: ні перед здорожчанням цін, ні перед появою дефіциту на основні товари задля омріяного президентського кабінету».

І.КРІЛЬ рекомендує Ю. ТИМОШЕНКО «замість того, щоб тричі на день піаритись на прес-конференціях, зайнятися формуванням нормального бюджету держави без популістських положень, які призведуть до руйнації української економіки».

Він наголосив, що “Єдиний Центр” готовий хоч завтра голосувати за зміни до бюджету”. «Всі наші депутати в Києві, на відміну від БЮТівців, більшість з яких вже працюють на закордонних виборчих округах – на Гаваях і Маямі», – додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на прес-конференції прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО зазначила, що для проведення позачергової сесії Верховної Ради необхідний консенсус у бажанні прийняти зміни до бюджету.

Прем`єр-міністр вважає, що законопроект про внесення змін до державного бюджету на 2008 рік, внесений урядом, міг би бути підтриманий депутатами, якби представники фракції НУ-НС, які вступили в партію «Єдиний Центр», підтримали зміни. «Але враховуючи, що вони влаштували саботаж бюджетному процесу, то саме тому бюджет і не пройшов. І, на жаль, в опозиційних фракцій переважав настрій «що гірше, то краще», ніж девіз про служіння народу», - додала вона.