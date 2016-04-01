Сьогоднішнє засідання Ради закрито, депутати не ухвалили жодного рішення

Як передає кореспондент УНІАН, перший заступник голови Верховної Ради Андрій Парубій нагадав, що наступного тижня народні депутати працюватимуть у комітетах, фракціях та групах.

Наступне засідання парламенту відбудеться у вівторок, 12 квітня.

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Сьогодні ВР не розглянула жодного законопроекту і не ухвалила жодного рішення, оскільки в сесійній залі було до 100 народних депутатів, а для результативної роботи необхідно мінімум 226 парламентаріїв.

Сьогодні у парламенті відбулась лише Година запитань до уряду, зачитували запити і депутати виступали із трибуни.