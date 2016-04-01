Сьогоднішнє засідання Ради закрито, депутати не ухвалили жодного рішення

14:18, 01 квітня 2016
Політика
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Сьогоднішнє засідання Верховної Ради, на якому не було ухвалено жодного рішення, закрито.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, перший заступник голови Верховної Ради Андрій Парубій нагадав, що наступного тижня народні депутати працюватимуть у комітетах, фракціях та групах.

Наступне засідання парламенту відбудеться у вівторок, 12 квітня.

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Сьогодні ВР не розглянула жодного законопроекту і не ухвалила жодного рішення, оскільки в сесійній залі було до 100 народних депутатів, а для результативної роботи необхідно мінімум 226 парламентаріїв.

Сьогодні у парламенті відбулась лише Година запитань до уряду, зачитували запити і депутати виступали із трибуни.

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