Наявність офшору не заперечує передачу "Рошен" в сліпий траст - юрист

Про це у своїй колонці на Українській правді пише юрист Анатолій Родзинський.

За його словами, "сліпий траст" означає, що власник передає права на управління своєю компанією особі, якій він довіряє, і більше не може впливати на прийняття рішень у цій компанії.

"Власник, підписуючи документи про передачу управління компанією, вказує куди буде направлятися прибуток від її діяльності, і більше не може змінити свого рішення. У всьому світі "сліпий траст" - це визнаний спосіб усунення конфлікту інтересів між бізнесом і владою. Однак особа, якій власник фактично віддає свою компанію, має володіти кришталево чесною репутацією, адже тільки ця репутація - єдина гарантія, що його не обдурять", - пише Родзинський.

На його думку, саме тому Порошенко обрав Ротшильдів, репутація і статок яких "не може викликати навіть думки, що вони можуть вчинити непорядно стосовно своїх довірителів".

"Журналісти встановили, що Порошенко в жовтні 2014 року створив Prime Asset Partners Limited - компанію на Британських Віргінських островах (BVI), яка створила CEE Confectionery Investments Limited - компанію на Кіпрі, а кіпрська компанія створила Roshen Europe BV - компанію в Нідерландах. При цьому самі ж журналісти у своєму розслідуванні заявляють, що документи Asset Partners Limited, створеної Порошенко на BVI, були спрямовані Ротшильдам. У підсумку розслідувачі звинувачують Порошенка в тому, що він не передав "Рошен" сліпий траст, а також ухилився від сплати податків в Україні", - йдеться у колонці.

Наводячи дані з українських реєстрів, Родзинський зазначає, що Порошенко продав нідерландській ROSHEN EUROPE B. V. - 85% власного статутного капіталу ТОВ "Центрально-європейська кондитерська компанія", яка контролювала його кондитерську фабрику "Рошен".

"Оскільки частина, що належить Порошенкові, у статутному капіталі ТОВ "Центрально-європейська кондитерська компанія" була продана за номінальною вартістю, то податкові зобов'язання у Порошенка виникнути не могли, що спростовує твердження журналістів про нібито ухилення від сплати податків в Україні", - пише юрист.

За його словами, фактично Порошенко переклав фабрику зі своєї української кишені в свою ж нідерландську - сплата податків на цій, "чисто технічній" операції, була б "дивною".

"Правда, можна з упевненістю стверджувати, що ВАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен", як платила податок на прибуток, ПДВ та інші податки в Україні, так і буде продовжувати їх платити. Більш того, якщо її чистий прибуток розподілятиметься між акціонерами, то перед тим, як ці гроші вирушать в Нідерланди, всі податки в Україні з них так само будуть сплачені - такий Закон і обійти його ніяк не можна, навіть президенту", - пише Родзинський.

Він зазначає, що сама передача в траст представляє з себе просте підписання договору, після чого акції BVI компанії Порошенка, яка володіє через ланцюжок фірм фабрикою "Рошен" в Україні, фізично направляються Ротшильдам, що і було встановлено журналістами.

"Після цього Порошенко вже не може мати до цих акцій жодного стосунку, не може керувати бізнесом, оскільки не має самих акцій, всі повноваження з управління фабрикою знаходяться у Ротшильдів. А Порошенко, згідно з українським реєстром, залишається бенефіціаром, тобто отримує прибуток, якщо він, звичайно, буде, від діяльності фабрики, але не може керувати самою фабрикою. Подібне розмежування інтересів загальновизнане і вважається достатнім для політичних діячів в будь-якій країні Європи, США. Репутація Ротшильдів гарантує, що правила будуть неухильно дотримуватися", - йдеться у колонці.

Як повідомляв УНІАН, Національне антикорупційне бюро повідомляє, що не має наміру починати розслідуваннящодо активів чинного президента Петра Порошенка, бо той "не є особою, підслідною НАБУ", в той же час у відношенні інших осіб бюро вже "проводить аналітичну роботу".