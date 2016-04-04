"Шкоди для бюджету немає": У БПП не бачать підстав для розслідувань проти Порошенка через "офшорний скандал"

За його словами, журналістське розслідування не свідчить про зловживання з боку президента.

"Наскільки я розумію, жодного ухиляння від сплати податків не відбулось, жодної шкоди для державного бюджету немає. Тому я причин для розслідувань не бачу", – цитує Гончаренка Радіо Свобода.

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"Головна сенсація цього розслідування у тому, що виявилось, що сотні політиків по всьому світу є тіньовими власниками бізнесів. Про Порошенка ми дізнались, що він є власником "Рошену". Мені здається, що це не новина ні для кого в Україні", – прокоментував він публікацію журналістів.

Як повідомляв УНІАН, прокурор Генеральної прокуратури України Владислав Куценко заявляє, що прокуратура не бачить "складу злочину" в інформації про нібито офшори президента Петра Порошенка.

У НАБУ також заявили, що не мають наміру розпочинати розслідування щодо активів Порошенка, бо він "не є особою, підслідною НАБУ", натомість стосовно інших осіб бюро вже "проводить аналітичну роботу".

Нагадаємо, двадцять осіб, пов'язаних з Україною, стали фігурантами гучного міжнародного журналістського розслідування про іменитих власників великих офшорів.