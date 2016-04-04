"Шкоди для бюджету немає": У БПП не бачать підстав для розслідувань проти Порошенка через "офшорний скандал"
Заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" Олексій Гончаренко не бачить підстав для початку розслідування щодо президента України Петра Порошенка через публікацію матеріалів Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань та Центру з дослідження корупції та організованої злочинності.
За його словами, журналістське розслідування не свідчить про зловживання з боку президента.
"Наскільки я розумію, жодного ухиляння від сплати податків не відбулось, жодної шкоди для державного бюджету немає. Тому я причин для розслідувань не бачу", – цитує Гончаренка Радіо Свобода.
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"Головна сенсація цього розслідування у тому, що виявилось, що сотні політиків по всьому світу є тіньовими власниками бізнесів. Про Порошенка ми дізнались, що він є власником "Рошену". Мені здається, що це не новина ні для кого в Україні", – прокоментував він публікацію журналістів.
Як повідомляв УНІАН, прокурор Генеральної прокуратури України Владислав Куценко заявляє, що прокуратура не бачить "складу злочину" в інформації про нібито офшори президента Петра Порошенка.
У НАБУ також заявили, що не мають наміру розпочинати розслідування щодо активів Порошенка, бо він "не є особою, підслідною НАБУ", натомість стосовно інших осіб бюро вже "проводить аналітичну роботу".
Нагадаємо, двадцять осіб, пов'язаних з Україною, стали фігурантами гучного міжнародного журналістського розслідування про іменитих власників великих офшорів.