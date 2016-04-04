Москаль перейменував низку вулиць Закарпаття на честь загиблих бійців АТО
Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль ухвалив рішення про перейменування 27 вулиць.
19 з них перейменували на честь загиблих на Донбасі військових, йдеться у прес-службі Закарпатської ОДА.
"Оскільки "прокомуністичних" топонімів у цих населених пунктах уже немає, на нараді прийнято рішення перейменувати на честь загиблих вулиці з радянськими чи нейтральними назвами, присвоєними свого часу райкомами КПУ", - йдеться у повідомленні.
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Натомість вулиці, які підпадають під дію закону про декомунізацію, в кількох селах, де немає загиблих військових, отримали нові назви на честь визначних осіб минулого.
З повним списком перейменованих Москалем вулиць можна ознайомитися тут.
Нагадаємо, 2 березня Москаль підписав розпорядження про перейменування вулиць в населених пунктах області в рамках декомунізації.
"Вулиці в честь загиблого в АТО Віктора Маркуся, президента Чехословаччини Томаша Масарика, видатних угорських і румунських діячів літератури і мистецтва, а також учасника The Beatles Джона Леннона я змінив на свій розсуд", - зазначив він.
Проте 30 березня у закарпатському селі Калини відмовилися перейменовувати вулицю Леніна на вулицю Леннона.