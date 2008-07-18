У Києві з'явився маніяк – палій автомобілів? (фото)

Столичні автоаматори в шоці — за останні дві доби знову згоріли три автівки. Містом поповзли чутки про маніяка-палія. «Сегодня» зауважує, що за останній час в Києві згоріло дев`ять машин, в міліції підозрюють “борців” з паркуваннями в недозволених місцях.

«Волга» і «Москвич» спалахнули на вулиці Вербіцкого в ніч на 15 липня. Постраждалий — власник обох машин каже, що його сусіди бачили, як вночі невідомі облили горючим колеса і підпалили. Він упевнений, що це пов`язано з його професійною діяльністю і конфліктом між його організацією і якійсь будівельною компанією. Проте до міліції із цього приводу не звертався.

Як розповіли в прес-службі ГУ МНС Києва, 15 липня близько половини десятого вечора також зажеврів «Деу-ланос», який стояв біля узбіччя. Швидко приїхали пожежники, проте вогонь був настільки сильним, що автомобіль згорів вщент. Швидше за все, це теж підпал. У понеділок на Бастіонній спалахнула «Субару». У суботу на вул. Тимошенко (Оболонь) зажеврів двигун у «Ауді». Полум`я перекинулося на «Деу-ланос» і «Мітсубіси-аутлендер», що стояли поряд. Ще одні «Ланос», разом з «Москвичем», згоріли на Лівому березі.

«У нас підпали машин — це поки поодинокі випадки», — заспокоює начальник ЦОС ГУ МВС Києва Володимир Поліщук. Втім, він не виключає, що хтось може у такий спосіб боротися проти паркувань в дворах.

Кілька місяців тому в столиці вже з’являвся автопалій — спалив 5 іномарок за 4 години на вулицях Петра Запорожця і Курнатовського. Зараз «маніяк» затриманий, йому світить до семи років в`язниці. Свої дії він пояснив якраз боротьбою з неправильними паркуваннями. У міліції кажуть — уберегтися від підпалу практично неможливо. Хіба що замикати машину в гаражі або на платних стоянках, що охороняються.

Фото УНІАН