Литвин доїв корову Порошенка до сьомого поту (фоторепортаж)

Як повідомляв УНІАН, лідер фракції Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН власноруч подоїв коровуу селі Яланець Томашпільського району Вінницької області у господарстві продовольчої компанії "Поділля".

Загалом у господарствах продовольчої компанії "Поділля" нараховується більше 2,5 тис. корів. Середній надій молока з однієї корови - близько 8 тисяч літрів на рік (середній надій молока по Вінницькій області – 3,2 тисячі літрів молока з корови на рік).

Учорашній візит на Вінничину Володимир ЛИТВИН здійснив з головою Ради Нацбанку Петром ПОРОШЕНКОМ. Як повідомляє "Обком", продовольча компанія «Поділля» – підрозділ компанії «Агропродінвест», яка є власністю ПОРОШЕНКА.

Фото Сергія Світлицького/УНІАН