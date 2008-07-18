Литвин доїв корову Порошенка до сьомого поту (фоторепортаж)
11:42, 18 липня 2008Політика
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Нардеп був на фермі компанії "Поділля"
Як повідомляв УНІАН, лідер фракції Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН власноруч подоїв коровуу селі Яланець Томашпільського району Вінницької області у господарстві продовольчої компанії "Поділля".
Загалом у господарствах продовольчої компанії "Поділля" нараховується більше 2,5 тис. корів. Середній надій молока з однієї корови - близько 8 тисяч літрів на рік (середній надій молока по Вінницькій області – 3,2 тисячі літрів молока з корови на рік).
Учорашній візит на Вінничину Володимир ЛИТВИН здійснив з головою Ради Нацбанку Петром ПОРОШЕНКОМ. Як повідомляє "Обком", продовольча компанія «Поділля» – підрозділ компанії «Агропродінвест», яка є власністю ПОРОШЕНКА.
Фото Сергія Світлицького/УНІАН
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