Юридичні служби Євросоюзу повинні проаналізувати наслідки референдуму в Нідерландах - Пленкович

Про це сказав голова Комітету Асоціації Україна-ЄС Європейського парламенту Андрій Пленкович в інтерв'ю власному кореспонденту УНІАН у четвер у Брюсселі.

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За словами Пленковича, спочатку уряд Нідерландів повинен "нам пояснити, як він буде діяти після результатів референдуму". "По-друге, це справа юридичної служби Ради подивитися, якою є точка зору міжнародного законодавства щодо набуття чинності Угоди про асоціацію. Це також справа юридичної служби Комісії - сказати нам, яка частина змісту Угоди може бути продовжена (в плані виконання) і для Європейського парламенту, тому що парламент ратифікував Угоду. Всі ці три юридичні служби повинні висловити свою точку зору", - вважає політик.

Разом з тим Пленкович повідомив, що це питання буде предметом обговорення вже найближчими днями в рамках засідання делегації Європарламенту в Комітет асоціації Україна-ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Нідерландах відбувся консультативний референдуму щодо Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.

На голосування було винесено питання: «Ви «за» чи «проти» ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?».

За даними виборчого сервісу Нідерландського інформаційного агентства (ANP Verkiezingsdienst), оприлюдненими на сайті телеканалу NOS, «за» проголосували 38,1%, «проти» - 61,1%.

Офіційні дані мають бути оголошені Виборчою радою Нідерландів 12 квітня.