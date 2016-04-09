У Нідерландах засумнівалися в законності референдуму щодо України

Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на видання De Telegraaf.

На думку адвоката, уряд мав би розпочати у цій справі кримінальне розслідування.

За словами Спонга, активісти "Комітету громадян ЄС" збирали підписи для проведення референдуму під хибним приводом – йшлося не про асоціацію з Україною, а протистояння з ЄС.

Читайте такожКлімкін: референдум в Нідерландах не завадить Україні отримати безвізовий режим

Адвокат нагадав, що і самі організатори визнали, що їх турбує не Україна, а відносини Нідерландів з ЄС.

"Організатори самі в інтерв’ю NRC це визнали. А це злочин, бо згідно зі статтею 98 закону про консультативний референдум заборонено збирати підписи під хибним приводом" - сказав Спонг.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.

На голосування було винесено питання: «Ви «за» чи «проти» ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?».

За даними виборчого сервісу Нідерландського інформаційного агентства ANP Verkiezingsdienst, оприлюдненими на сайті телеканалу NOS, «за» проголосували 38,1%, «проти» - 61,1%.

Офіційні дані повинні бути оголошені Виборчою радою Нідерландів 12 квітня.