У авіаносців США є непорушне правило '5 миль': що воно означає

Навколо авіаносців встановлено "зону відчуження".

Усі 11 американських авіаносців дотримуються так званого "правила п'яти миль", яке вкрай рідко порушується. Це правило передбачає зону відчуження в 5 морських миль (приблизно 9,3 кілометра), встановлену навколо авіаносців. Хоча на фотографіях можна побачити щільні шикування кораблів авіаносної ударної групи навколо авіаносця USS Abraham Lincoln, це не є нормою під час бойових дій та повітряних операцій. Портал slashgear.com пояснює, у чому полягає суть цього правила, і коли його можна порушити.

Причина введення правила "5 миль"

У 2000 році есмінець USS Cole (DDG-67) був атакований невеликим судном, що призвело до значних пошкоджень корпусу, загибелі 17 моряків і поранення майже 40 осіб. З того часу ВМС США з побоюванням ставляться до малих суден, і п'ятимильна буферна зона гарантує, що жодне з них не зможе наблизитися до авіаносця.

Ще одна причина – це польоти, які самі по собі небезпечні. Небезпека зростає, коли у літака, що наближається, виникають проблеми з бортовими системами озброєння або паливом. Це може поставити під загрозу безпеку навколишніх кораблів, тому буферна зона забезпечує додатковий захист. Крім того, для польотів авіаносець повинен розвертатися проти вітру, що вимагає великого радіусу розвороту, тому вкрай важливо, щоб води навколо нього були вільні від будь-яких суден. Повітряні операції також вимагають наявності повітряного простору для посадки літаків з низьким рівнем палива, що забезпечується зоною відчуження. Це правило порушується тільки в разі бойових дій.

Ще один аспект операцій авіаносця – це потужні радіолокаційні та радіосигнали радіоелектронної боротьби. Вони можуть порушувати зв'язок та роботу електроніки, особливо у комерційних цивільних суден. Відстань обмежує потенційний збиток їхньому навігаційному та комунікаційному обладнанню.

Коли можна порушити це правило

Як правило, надзвичайна ситуація, коли хтось падає за борт, непередбачена проблема, що виникає під час бойових дій або польотів, або будь-яка інша екстрена ситуація можуть змусити капітана авіаносця скасувати правило п'яти миль і наблизити авіаносець або інший корабель ближче, ніж зазвичай.

Раніше УНІАН писав, що США стикаються з нестачею авіаносців на тлі зростання глобальних загроз. Наразі американський флот має 11 авіаносців, однак цього вже недостатньо для ефективного реагування на одночасні кризи в Ірані, Індо-Тихоокеанському регіоні та Червоному морі.

