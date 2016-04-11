Журналісти дізналися, скільки офіційно заробляють чиновники Кабміну (інфографіка)

Якщо ж додати премії, надбавки та інші виплати, ця цифра зросте щонайменше вдвічі, передає "Доступ до правди".

Найдорожче платникам податків коштують Міністерство юстиції та Мінекономрозвитку: місячний фонд зарплати для 865 працівників Мін’юсту становить 2,44 млн грн, 863 працівники відомства Абромавичуса потребують 2,25 млн грн на місяць. Знову ж таки – це лише посадові оклади. До речі, Мінекономрозвитку поступилось лідерством лише завдяки тому, що минулого року його штат скоротили на 380 посад (раніше було 1243 працівники).

У Міністерстві оборони повідомили, що чисельність їхнього апарату затверджена у кількості 770 працівників, з яких 600 – державні службовці. "Відповідно до кошторисних призначень, фонд зарплати апарату Міністерства оборони України становить 5,5 млн грн", - відповіли у відомстві Полторака.

Вочевидь, ця сума – з урахуванням доплат та надбавок. Для порівняння: в Міністерстві закордонних справ зазначили, що в їхньому штаті 600 працівників, фонд зарплати за посадовими окладами становить 1,64 млн грн, а загалом державним бюджетом на 2016 рік передбачено фонд зарплати МЗС у середньому за місяць у розмірі 4,19 млн грн, що майже втричі більше, ніж у штатному розписі.

Найменше бюджетних коштів витрачають на утримання Міністерства інформаційної політики: 29 посад коштують 86 тис. 503 грн на місяць. "Другим з кінця" є Міністерство молоді та спорту – 513 тис. 431 грн на 192 працівники щомісяця. Також у бюджетних "аутсайдерах" - Міністерство культури (605 тис. грн), Міністерство екології (639 тис. грн) та Міністерство освіти і науки (852 тис. грн).

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Міністерство охорони здоров’я, яке також на тлі інших не вирізняється великою чисельністю працівників, лише з другої спроби надало на запит журналістів кількість штатних посад (260), а запитання розмір фонду заробітної плати на місяць проігнорувало.

Взагалі не відреагувало на жоден запит наших журналістів Міністерство енергетики та вугільної промисловості, залишивши у секреті і кількість працівників, і їхні посадові оклади, і розмір зарплати міністра.

У Мінфіні повідомили розмір фонду зарплати для 695 посад - 1 млн 864 тис. 370 грн на місяць.

Отже, стали відомі посадові оклади працівників міністерств: провідні та головні спеціалісти отримують по 1378-2231 грн, начальники відділів та управлінь – 3491-3944 грн, директори департаментів – 4151-4981 грн, заступники міністрів – 6225-6640 грн.

Зокрема, очільник МВС Арсен Аваков заробив минулого року 207,5 тис. грн, тобто майже 17 тис. 300 грн на місяць.

Порошенко в 2015-му році отримував у середньому 10 тис. грн на місяць, а голова його адміністрації Борис Ложкін – майже 13 тис. 500 грн.

Прем’єр Яценюк, як і решта міністрів, працював за один оклад – і заробив за рік лише 81,7 тис. грн (в середньому 6 тис. 800 грн на місяць).

Заробітки голів Конституційного та Верховного Суду по 25-30 тис. грн на місяць виглядають захмарною винагородою, не кажучи вже про майже 100 тис. грн на місяць очільниці Нацполіції Хатії Деканоідзе.

У лютому 2016 року зарплати прем'єр-міністра та віце-прем'єрів склали понад 20 тисяч гривень: главі уряду Арсенію Яценюку нарахували 26 тис. 130 гривень зарплати, віце-прем'єр-міністру – міністру культури В'ячеславу Кириленку – 22 тис. 544,4 гривні.

У свою чергу суспільство розділилось на два табори – одні вважають, що за таку мізерну винагороду нереально найняти якісних фахівців, резистентних до корупції, інші нарікають, що більшість населення виживає "і за менші гроші".