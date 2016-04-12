У Раді вже зібрали 226 депутатів для нової коаліції, вона висуне Гройсмана на посаду прем'єра - нардеп

11:13, 12 квітня 2016
Політика
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У складі коаліції є 226 депутатів, вона проведе збори щодо висунення кандидатури голови Верховної Ради Володимира Гройсмана на посаду прем'єр-міністра.

Глава правительства Арсений Яценюк подписівает коалиционное соглашение / УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник фракції "Блоку Петра Порошенка" Олексій Гончаренко заявив у коментарі журналістам після засідання фракції.

"Вчора ми прийняли трьох (депутатів до фракції "БПП"), сьогодні ми прийняли ще одного (Сергія Міщенка — УНІАН), і зараз у нас (у складі коаліції) є 226, з чим я вітаю український парламент", - сказав депутат.

За його словами, зараз буде "оголошено про коаліцію".

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"Коаліція зараз проведе свої збори, на яких висуне кандидатуру прем'єр-міністра, - це кандидатура Володимира Гройсмана. Ми її направимо президенту. Як сказав Юрій Луценко, не будемо при цьому користуватися послугами "Укрпошти", тому сподіваємось, що це буде дуже швидко”, - зазначив Гончаренко.

За його словами, президент сказав, що негайно готовий повернути відповідне подання до парламенту.

“І ми одразу будемо її (за кандидатуру Гройсмана на посаду прем'єра — УНІАН) голосувати", - додав депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні до складу фракції "БПП" увійшли депутати Юрій Бублик, Сергій Міщенко, Сергій Рудик та Андрій Немировський.

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