У БПП заявляють, що голосування за кандидатуру прем'єра сьогодні не планується

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

“Сьогодні ми плануємо збори коаліції. Призначеної години нема. Це може відбутися, як на мене, о 12-й чи 14-й годині, для того, щоб коаліція висунула кандидата в прем'єр-міністри”, - зазначив Гончаренко.

Крім того, він зауважив, що “жодних голосувань щодо прем'єра і щодо складу уряду сьогодні, я думаю, не буде”.

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Відповідаючи на запитання щодо спірних станом на вчорашній день посад трьох міністрів, Гончаренко зазначив, що “є позиція керівництва фракції, погоджена з прем'єром, яку вони запропонують фракції і фракція визначиться”.

“Поки я не хочу казати прізвища, бо це буде некоректно, бо лише фракція може визначитись”, - додав він.

На запитання, коли буде останній день для вирішення питання щодо уряду, депутат зазначив, що четвер — це останній день, аби показати, що парламент є дієздатним.

“Якщо ні, то йдемо на дострокові вибори. Це є найгірший вихід із ситуації, але це є також вихід”, - зазначив Гончаренко.

Як повідомляв УНІАН, учора пізно ввечері голова фракції "Блок Петра Порошенко" Юрій Луценко заявив про узгодження нового складу уряду.

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Переговори щодо кандидатур міністрів тривали з 11 квітня.

12 квітня народний депутат від фракції "БПП" Мустафа Найєм у своєму Twitter написав, що голосування за новий Кабінет міністрів затягується через торги щодо кандидатур на посади міністра енергетики і вугільної промисловості, міністра економічного розвитку і торгівлі, а також міністра охорони здоров'я.

Своєю чергою Гончаренко повідомляв, що немає визначеної позиції щодо керівників Мінекономрозвитку, Міненерговугілля і Міністерства культури.