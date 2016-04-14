Путін не очікує зняття з РФ санкцій Заходу, введених після її вторгнення в Україну
14:57, 14 квітня 2016Політика
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Президент Росії Володимир Путін заявив, що не очікує зняття західних санкцій з РФ, введених після російського вторгнення в Україну.
REUTERS
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він повідомив під час спілкування з росіянами у прямому ефірі.
«Я не думаю, що найближчим часом наші партнери підуть на скасування рестрикцій і обмежень щодо нашої країни, незважаючи на те, що Мінські угоди щодо південного сходу України виконуються погано, і не з нашої вини, а з вини, я впевнений - всі це вже розуміють - київської влади», - сказав Путін.
При цьому він переконаний, що Заходу буде складно визнати, що «вони не туди забралися».
За словами Путіна, у ситуації збереження санкцій РФ триматиме обмеження з доступу західного продовольства на ринок Росії.
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