Путін не очікує зняття з РФ санкцій Заходу, введених після її вторгнення в Україну

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він повідомив під час спілкування з росіянами у прямому ефірі.

«Я не думаю, що найближчим часом наші партнери підуть на скасування рестрикцій і обмежень щодо нашої країни, незважаючи на те, що Мінські угоди щодо південного сходу України виконуються погано, і не з нашої вини, а з вини, я впевнений - всі це вже розуміють - київської влади», - сказав Путін.

При цьому він переконаний, що Заходу буде складно визнати, що «вони не туди забралися».

За словами Путіна, у ситуації збереження санкцій РФ триматиме обмеження з доступу західного продовольства на ринок Росії.

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