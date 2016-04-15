ОБСЄ заявляє про повернення важкого озброєння на лінію зіткнення

Про це сказав перший заступник керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг на брифінгу.

«З обох сторін контактної лінії ми бачимо, що озброєння, яке вже було відведене, зникає з майданчиків, де воно було розміщене»,- зазначив він.

За його словами, це озброєння розміщене в зонах вздовж контактної лінії, населених людьми.

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Хуг повідомив, що безпілотник СММ зафіксував над Авдіївкою сімох людей, які стріляли з двох мінометів. Крім того, в Луганську місія побачила 7 танків, 7 систем залпового вогню «Град», 10 причепних та 7 самохідних гаубиць.

«В так званій «ЛНР» кажуть, що вони вчинили це порушення, тому що це озброєння має використовуватися на параді 9 травня. Такі виключення не передбачені Мінськими домовленостями. Такі переміщення озброєння - це пряма загроза цивільним»,- наголосив перший заступник керівника СММ.

Він закликав притягти винних до відповідальності.

Також Хуг констатував збільшення випадків насильства на Донбасі.

«Насильство збільшується, і ця тенденція продовжується, починаючи з середини січня», - сказав він.

За його словами, 13 квітня СММ побачила 5 самохідних гаубиць в Ясинівці і 6 причепних гаубиць на північ від Маріуполя.

«Ми не бачимо покращення ситуації. Те, що відбувається в Мінську, не відповідає тому, що відбувається в реальності»,- констатував Хуг.

За його словами, в основаному порушення фіксуються в Донецькому регіоні. 8 квітня СММ зафіксувала 979 вибухів невизначеного походження, використання стрілецької зброї та важких кулеметів.

«Ми дуже занепокоєні, що географія насильства поширилася на південь донецького регіону»,- додав Хуг.